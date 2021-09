Warum blieb Claudia Obert (59) der Sieg bei Kampf der Realitystars verwehrt? Die Unternehmerin wurde in dem beliebten Trash-Format schon zu Beginn als klare Favoritin gehandelt. Sie konnte sogar als Erste ins Finale einziehen: Bei einem Spiel mussten die Kandidaten eine Schlagzeile über sich verbreiten – und das war für die Designerin natürlich ein Kinderspiel. Die TV-Bekanntheit freute sich über den Sieg – doch das kam bei ihren Mitstreitern nicht gut an. Sängerin Loona (47) glaubt, dass Claudia deshalb am Ende auch leer ausging!

Mit Promiflash sprach die diesjährige Gewinnerin der Staffel über ihre Konkurrentin. "Ich hoffe wir waren nicht zu hart gegen Claudia. Sie musste auch einiges einstecken und stand nicht unverdient im Finale, aber diese Sache mit der Schlagzeile fanden viele von uns nicht so gut", erklärte Loona ihre Haltung. Als die 59-Jährige das Spiel für sich entschieden hat, seien einige Teilnehmer überhaupt nicht begeistert gewesen. "Claudia hatte es sich mit ihrer Schlagzeile bei vielen verscherzt", meinte die "Bailando"-Interpretin und fügte an: "Und das ist dann so ausgegangen, dass sie im Finale keine Münze bekommen hat."

Die Schampusliebhaberin selbst schien nach der Pleite am Ende der Sendung ziemlich enttäuscht gewesen zu sein. "Alles wäre für mich besser gewesen als diese bescheuerte Wahl. Vier Wochen habe ich gekämpft, um von diesen sechs Dumpfbacken abmoderiert zu werden – Bullshit.", äußerte sich Claudia im Promiflash-Interview.

Public Address/ActionPress Claudia Obert, Modeunternehmerin

RTLZWEI/Karl Vandenhole Loona im "Kampf der Realitystars"-Finale

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert, Reality-TV-Star

