Nico Schwanz (43) weiß endlich, was er will! Das Malemodel hatte in der Vergangenheit kein richtiges Glück mit den Frauen. Seine letzte Beziehung zu Julia Prokopy (26), in der auch ein gemeinsames Kind entstanden ist, ging bereits während der Schwangerschaft im vergangenen November in die Brüche. Über eine mögliche zukünftige Beziehung hat sich der Ex-Dschungelcamp-Star bereits viele Gedanken gemacht – und auch einen ganz bestimmten Entschluss gefasst!

In einer Fragerunde in seiner Instagram-Story stellte sich Nico seinen neugierigen Followern. Dabei wollte ein Fan wissen, ob sich der 43-Jährige auch eine Partnerschaft mit einer älteren Frau vorstellen könne. Darauf hatte der einstige Sommerhaus-Teilnehmer eine klare Antwort: "Zu 100 Prozent, weil ich endlich gecheckt habe, dass die jüngeren Mädels immer vorgeben, reif zu sein, aber es meistens doch nicht sind."

Aktuell scheint der Beau aber noch nicht auf der Suche nach einer neuen Freundin zu sein. Erst kürzlich hatte sich Nico im Promiflash-Interview darüber beschwert, dass ein Unbekannter mit seiner Identität auf der Datingplattform Tinder auf Frauenfang gegangen war! "Ich bin zwar Single, würde mich aber wirklich nie bei so etwas anmelden, da ich lieber eine Frau persönlich anspreche, wenn ich sie live sehe", hatte er damals betont.

ActionPress Nico Schwanz im November 2019 in Bremen

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz, Model

Max Bertani Nico Schwanz im Februar 2016

