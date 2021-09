Will Yeliz Koc (27) damit ihren Ex-Freund ärgern? Seit Jimi Blue Ochsenknecht (29) vor ein paar Wochen die Trennung von dem Ex-Bachelor-Girl – das gerade ein Kind von ihm erwartet – öffentlich gemacht hat, liefern die zwei sich einen heftigen Rosenkrieg. Dieser wird aber hauptsächlich von der Influencerin geführt: Immer wieder teilt sie gegen den Vater ihres Kindes und dessen Familie aus. Jetzt sorgt sie zur Abwechslung mal auf andere Weise für Aufsehen: Yeliz zeigt sich fast hüllenlos im Internet!

In ihrer Instagram-Story postete die 27-Jährige ein superheißes Spiegelselfie. Bei diesem Anblick ist sicherlich so manch ein Follower hängen geblieben! Yeliz trägt hier lediglich ein Höschen und eine Sweat-Jacke – ihr nackter kugelrunder Babybauch sowie auch ein Großteil ihrer nackten Brüste lugen keck aus der Klamotte hervor. Der ehemalige Kuppelshow-Star umfasst zudem eine Brust lasziv mit der Hand.

Was Jimi wohl zu diesem Schnappschuss sagen würde? Der Sohn von Natascha Ochsenknecht (57) hat sich schon seit einigen Tagen nicht mehr zu seiner Ex geäußert. Doch sein Management gab gegenüber Bild Anfang der Woche ein Statement ab: Jimi habe Yeliz nach ihrer jüngsten Aktion eindringlich gebeten, "zum Schutz der Gesundheit der gemeinsamen Tochter öffentlich nichts mehr zu sagen." Weiter hieß es in der Stellungnahme: "Es ist eine schwierige Zeit für beide, die man nicht mit unwahren Fakten in der Öffentlichkeit noch pushen sollte."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im September 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im August 2021

