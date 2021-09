Love Island-Schürzenjäger Jannik kann es einfach nicht lassen! Wohl kaum ein Villabewohner hat sich in dieser Staffel schon in so viele Frauen verguckt wie der hotte Stadtbahnfahrer aus Köln. Anfangs konnte er sich nicht zwischen Lena und Andrina (28) entscheiden und aktuell hält er sich die neuen Granaten Franziska und Angelina warm! Die "Love Island"-Zuschauer regten sich deshalb bereits fürchterlich auf. In der heutigen Folge reitet Jannik sich aber nur noch weiter in das Schlamassel rein...

Gestern gab der Beau Franziska noch zu verstehen, dass er sich zwar für sie interessiert – sich aber lieber auf Angelina fokussieren möchte. Heute sieht das schon wieder ganz anders aus: Plötzlich macht Jannik wieder der Blondine schöne Augen! "Ich fühle mich zu dir hingezogen", turtelt der 26-Jährige. "Ich merke bei Angelina, die ist eine hübsche Frau, aber da stimmt der Vibe halt nicht... Mir fehlt diese Reife, das Selbstbewusstsein, das Intensive. Und das kann sie mir nicht geben, das hat sie einfach nicht. Ich glaube aber, dass du das kannst."

Franziska lässt sich jedoch nicht so leicht von Janniks Worten einwickeln! "Bist du dir sicher mit dem, was du gesagt hast? Weil ich habe auch keinen Bock auf Spielchen! Ich will wenn dann alles!", stellt die zahnmedizinische Fachangestellte klar. "Oh Gott, du machst mich echt verrückt." Dem Muskelmann wird daraufhin tatsächlich ein bisschen mulmig – und sucht das Gespräch mit Buddy Robin. Dabei kommt raus: Ihm gefallen immer noch beide Frauen! "Ich habe es noch schlimmer gemacht!", lautet sein eigenes Fazit. Ob er damit noch lange durchkommen wird?

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

