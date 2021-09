Khloé Kardashian (37) hatte offenbar mal wieder Lust auf einen neuen Look! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit begeistert ihre Fans regelmäßig mit neuen Frisuren: Ihre braune Haarpracht war lange Zeit ihr Markenzeichen, doch im Jahr 2015 erstrahlte ihre Mähne erstmals in einem Blondton. In den vergangenen Jahren wechselte sie immer wieder zwischen den beiden Farben – so auch jetzt: Khloés Haare sind wieder blond!

Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die 37-Jährige nun ihre neue Frisur. Auf dem Bild erstrahlt ihre Haarpracht in einem ziemlich hellen Blondton. Zudem wirkt die Mähne des Reality-TV-Stars viel kürzer als sonst. "Blonde KoKo ist zurück", betitelt Khloé den Schnappschuss. Mit der jetzigen Typveränderung scheint sie selbst jedenfalls sehr zufrieden zu sein – denn auf dem Foto strahlt sie selbstbewusst in die Kamera.

Bei den Followern und Kollegen der gebürtigen US-Amerikanerin kommt der Look ebenfalls super an. Innerhalb weniger Stunden wurde das Posting über drei Millionen Mal gelikt – und in den Kommentarspalten darunter tummeln sich zahlreiche Komplimente für Khloé. "Ich brauche genau diese blonde Energie", schwärmt beispielsweise ihre beste Freundin Malika Haqq (38) und verleiht dem mit drei Flammen-Emojis Nachdruck.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Getty Images Khloé Kardashian im Mai 2016 in New York City

Instagram / khloekardashian Malika Haqq und Khloé Kardashian

