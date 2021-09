Maxime Herbord (27) und Raphael Fasching (23) mussten sich bis zum Ausstrahlungsende verstecken! Die Influencerin schenkte dem Österreicher im Finale von Die Bachelorette ihre letzte Rose – und damit auch ihr Herz. Nach dem Ende der Dreharbeiten konnten die beiden sich immerhin schon dreimal treffen. Diese Besuche mussten aber unter strengster Geheimhaltung stattfinden, damit die Fans nicht herausfinden, für wen Maxime sich am Ende entschieden hat. Im Promiflash-Interview verraten die beiden nun, wie schwierig dieses Versteckspiel war.

Zwischen dem Drehende und der Ausstrahlung von "Die Bachelorette" hat Maxime ihren Auserwählten einmal in Wien besucht – und er sie zweimal in ihrer Heimat in Herzogenrath. Dass sie dabei kein Bachelorette-Zuschauer zu Gesicht bekommt, war gar nicht so leicht, wie Raphael gegenüber Promiflash erzählt: "Das war schon aufwendig, zumindest was die An- und Abreise anbelangt. Als mich Maxime in Österreich besucht hat, habe ich in sicherer Entfernung vom Flughafen auf sie gewartet, damit wir keinesfalls gemeinsam gesehen werden." Bei einem seiner Abstecher in Herzogenrath wurde der 23-Jährige dann sogar richtig kreativ, um neugierigen Blicken auszuweichen. "Ich bin als Paketlieferant getarnt, mit zwei großen, leeren Kartons links und rechts auf der Schulter durch das Stiegenhaus in ihre Wohnung gegangen. Und es hat geklappt! Ich wurde nicht erkannt und wir hatten eine gute Zeit", verrät er.

Aber kann man sich überhaupt richtig kennenlernen, wenn man so weit voneinander entfernt wohnt? "Ich denke, dass räumliche Distanz keine Rolle spielt, wenn sich beide wirklich kennenlernen wollen. Mit dem Flugzeug sind es gerade mal eineinhalb Stunden bis zum Flughafen des anderen. Und zum Glück leben wir ja in Zeiten von FaceTime", versichert Raphael.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Bachelorette Maxime Herbord mit Raphael Fasching

Anzeige

TVNow Bachelorette-Teilnehmer Raphael Fasching

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord und Raphael Fasching bei "Die Bachelorette" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de