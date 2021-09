Ist Dascha Carriero (21) bereit für den nächsten Schritt? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Finalistin ist seit vier Jahren mit ihrem Freund Nick zusammen. Regelmäßig betonte die Influencerin in den vergangenen Monaten, wie verliebt sie in ihn sei. Doch haben die Turteltauben schon gemeinsame Zukunftspläne? Ihre einstige Konkurrentin Romina Palm (22) hatte sich im vergangenen Juli beispielsweise verlobt. Promiflash hat bei Dascha nachgehakt: Wünscht sie sich auch einen Antrag von ihrem Partner?

Bei der Fashion Show von Kilian Kerner im Rahmen der Berlin Fashion Week sprach Promiflash mit der 21-Jährigen über die Verlobung ihrer ehemaligen Mitstreiterin. "Romina ist in einer ganz anderen Situation als ich", stellte sie klar. Nick sei momentan noch in der Ausbildung – und deshalb werde es noch eine Weile dauern, bis er Dascha die berühmte Frage stellen werde. "Ich weiß, dass mein Antrag kommt, auch wenn er nicht morgen oder übermorgen kommt", erklärte sie. Trotzdem sei ihr Freund definitiv der Mann, den sie eines Tages heiraten wolle: "Ich weiß, dass ich die Richtige für ihn bin, er ist auch der Richtige für mich."

Bereits im vergangenen April hatte die gebürtige Ukrainerin im Promiflash-Interview durchblicken lassen, wie glücklich sie mit Nick sei. Damals machte Dascha klar, dass sie es überhaupt nicht schlimm finde, noch nicht mit ihm zusammengezogen zu sein. "Hauptsache wir haben einander, was dann noch kommt, werden wir zusammen schon überstehen und meistern."

