Kann You eigentlich noch gruseliger werden? In der Fortsetzung werden die Fans es schon bald erfahren! Die erfolgreiche Netflix-Serie erzählt die schaurige Geschichte von Joe Goldberg (Penn Badgley, 34) – ein auf den ersten Blick harmloser Bücherliebhaber, der aber Frauen stalkt. Für seine Obsessionen ging Joe sogar schon so weit, dass er Menschen ermordet hat. Man könnte meinen, schlimmer geht es nicht mehr. Aber der neue Trailer für "You"-Staffel drei verspricht die bisher verstörendste Staffel...

Der Streaminganbieter Netflix veröffentlichte jetzt einen weiteren Teaser für die kommende Season, die am 15. Oktober erscheinen wird. Wie der Trailer zeigt, sind Joe und Love (Victoria Pedretti, 26) – seine Freundin und sein ehemaliges Stalking-Opfer – inzwischen Eltern geworden und in einen Vorort gezogen. Doch sein neues Leben hält Joe nicht davon ab, in alte Muster zu verfallen: Er findet Gefallen an der Nachbarin – zum großen Unmut von Love! Einer von beiden scheint daraufhin eine schwere Straftat zu begehen...

Doch damit nicht genug: Der Trailer beinhaltet außerdem brutale Szenen, in denen Joe sich oberkörperfrei mit einem anderen Mann im Wald prügelt. Außerdem vergraben er und Love offenbar eine Leiche in der Natur – im Beisein ihres Babys! Ganz klar: Auch die kommende Season ist nichts für schwache Nerven...

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley und Victoria Pedretti in "You"-Staffel drei

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Victoria Pedretti und Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Anzeige

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de