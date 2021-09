Valdet und Valdrina Haziri hatten keine Ahnung, wer ihre Konkurrenten sind! Das Influencer-Pärchen wagte nun den Schritt ins Fernsehen – denn das Ehepaar kämpft in der diesjährigen Staffel von #CoupleChallenge um den Sieg. Sie müssen sich unter anderem gegen die Bachelor in Paradise-Bekanntheiten Marco Cerullo (32) und Christina Grass (33) oder auch die Temptation Island-Kandidaten Marlisa und Fabio durchsetzen. Doch diese Namen haben Valdet und Valdrina zuerst gar nichts gesagt!

Gegenüber Promiflash gaben die Turteltauben zu: "Wir kannten leider niemanden von den anderen Teilnehmern. Wir schauen kaum bis gar nicht fern, deswegen sind wir nicht ganz up-to-date. Aber das war auch gut, denn wir sind ganz unvoreingenommen in die Show gegangen und konnten uns so von allen ein eigenes Bild machen." Trotz allem scheinen Valdet und Valdrina eine gute Menschenkenntnis zu haben. Denn in der ersten Folge konnten sie eine persönliche Frage über ihre Mitstreiter beantworten, ohne Vorwissen zu haben.

Bei der ersten Challenge mussten die YouTube-Stars nämlich erraten, ob entweder Marco oder Fabio seiner Partnerin einen TV-Heiratsantrag gemacht haben – und lagen mit ihrer Einschätzung, dass es Marco gewesen ist, richtig. Wie schätzen Valdet und Valdrina ihre Chancen gegenüber den anderen TV-erfahrenen Couples ein? "Wir wussten nicht, wie das Showbiz funktioniert. Wir wussten nicht, wie die Menschen zu uns sein werden. Wir mussten erst lernen, wie das Ganze abläuft", erklärten sie und betonten dann, deshalb im Nachteil zu sein.

TVNOW / Frank Beer Der "#CoupleChallenge"-Cast 2021

RTL / Frank Beer Valdrina Haziri, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

RTL / Frank Beer Marco Cerullo, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2021

