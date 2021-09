Walentina und Manuel (26) lernen sich auch außerhalb von Are You The One – Reality Stars in Love weiter kennen! In der Kuppelshow schienen sie sich erst nicht wirklich auf dem Schirm zu haben: Die Beauty aus Essen flirtete anfangs lieber mit Tommy. Und auch der Ex-Bachelorette-Boy hatte offenbar mehr Interesse an Kathleen, Finnja oder Jill (21). Auf den letzten Metern kamen die zwei sich dann aber doch näher und scheinen es sogar ernst miteinander zu meinen: Wale und Manu treffen sich immer noch regelmäßig!

Das offenbarten sie nun in der großen Wiedersehensfolge: "Walentina und ich hatten nach der Sendung ein bisschen mehr Kontakt. Wir waren auch zusammen im Urlaub", erzählte Manu ehrlich – versicherte dann aber: "Das bedeutet jetzt nicht viel." Das schien Wale etwas anders zu sehen: "Ich mag Manu schon sehr. [...] Ich habe seine Freunde kennengelernt – er hat meine engsten Freunde kennengelernt. Mal gucken, was die Zeit mit sich bringt." Auch ihr neuester Beitrag auf Social Media zeigt, dass sie sich weiterhin daten.

Auf Instagram teilte Walentina einen Schnappschuss mit dem Muskelmann und schrieb darunter: "Das ist nicht das Ende." Manu hinterließ sogar drei rote Herz-Emojis in den Kommentaren. Falls das tatsächlich der Beginn einer Liebesgeschichte sein sollte, werden sie es ihre Follower mit Sicherheit wissen lassen.

Alle Infos zu "Are You The One – Reality Stars in Love" auf TVNow.de

