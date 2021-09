Auf die Bühne, fertig, los! Die Teilnahme bei DSDS ist für den Sänger Daniel Lopes (44) mittlerweile 19 Jahre her. Danach folgten einzelne Auftritte in Reality-Formaten und Castingshows, wie beispielsweise 2012 bei Das Supertalent oder 2018 bei "The Voice Brasil". Jetzt hat der zweifache Vater ein neues Projekt am Start, bei dem er live auf der Bühne steht. Daniel nimmt die Position von Marc Trenzi (43) bei der berüchtigten Stripper-Gruppe SixxPaxx ein!

"Als Musiker suche ich immer Herausforderungen. Auf der Bühne habe ich schon alles erlebt, aber SixxPaxx ist eine neue Aufgabe", freut sich Daniel im exklusiven Interview mit Promiflash. Er wird die Stripper-Gruppe als Sänger unterstützen. Damit tritt er in die Fußstapfen von Marc Terenzi, der zurzeit mit der Band TEAM 5ÜNF erfolgreich ist. "Vor Marc habe ich großen Respekt, der hat bei SixxPaxx große Arbeit geleistet und ich möchte natürlich genauso viel Leistung bringen wie er", erklärt Daniel. Er habe sich zwar noch nicht mit dem Ex von Sarah Connor (41) getroffen, aber hätte vor seiner ersten Performance gerne ein paar Tipps von seinem Vorgänger.

In Bezug auf seine körperliche Fitness hat Daniel aber noch Sorgen. Er habe in letzter Zeit wenig auf seine Figur geachtet und müsse nun an seiner Sportlichkeit arbeiten. "Aber ich habe angefangen zu fasten und schon sechs Kilo abgenommen. Ich bin auf dem Weg!", zeigt sich der 44-Jährige gegenüber Promiflash optimistisch.

Instagram / officialdaniellopes Daniel Lopes, September 2021

https://www.instagram.com/p/CD9I1Tki7-L/ SixxPaxx performen während ihrer Hot Summer Tour im Jahr 2020

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes, ehemaliger DSDS-Star

