Daniel Lopes (44) ist ein Teil der SixxPaxx-Crew! Für den ehemaligen DSDS-Kandidaten könnte es aktuell offenbar kaum besser laufen. Im November des vergangenen Jahres ist der Sänger erneut Vater geworden. Jetzt steht direkt eine neue Herausforderung für den Musiker ins Haus: Er strippt mit der beliebten SixxPaxx-Männertruppe – und das, obwohl Daniel selbst noch gar keinen Sixpack hat! Wie kam es dazu?

Daniel hat das Ziel, in Sachen Fitness genauso diszipliniert zu werden wie die Männer der Strip-Gruppe. "Also die 'SixxPaxx' sind natürlich eine super Herausforderung für mich. Als ich die Jungs kennengelernt habe, habe ich gesehen, dass die superfit sind, die arbeiten wirklich an sich", schwärmte der 44-Jährige gegenüber RTL. Bei ihm versteckt sich aktuell noch ein kleines Bäuchlein unter dem Shirt – doch wer weiß, ob sich das nach ein paar Trainingseinheiten mit den Strippern nicht bald schon in pure Muskelmasse verwandelt.

Damit tritt Daniel voll und ganz in die Fußstapfen seines Musikerkollegen Marc Terenzi (43). Der Sänger ist selbst schon seit 2016 Mitglied der sexy Tanzgruppe. Während sicherlich viele Frauen ein Problem damit hätten, wenn ihr Partner ein Stripper ist, muss sich Marc darüber kaum Gedanken machen – seine Freundinnen sind mit dem Job stets einverstanden.

Anzeige

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes, ehemaliger DSDS-Star

Anzeige

Instagram / daniellopesmusic Daniel Lopes, Sänger

Anzeige

Wehnert, Matthias / ActionPress Marc Terenzi mit den SixxPaxx im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de