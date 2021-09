Kourtney Kardashian (42) und Travis Barker (45) sind schwer verknallt ineinander – daraus machen die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Musiker kein Geheimnis! Seitdem sie ihre Beziehung Anfang des Jahres offiziell gemacht haben, zeigen die zwei nur allzu gerne, wie verrückt sie nacheinander sind. Zuletzt legten sie einen heißen Turtelauftritt bei den MTV Video Music Awards hin, wo auch wild geknutscht wurde. Jetzt veröffentlichten Kourt und Travis wiederum ein herrlich normales Pärchenfoto.

Via Instagram veröffentlichte die 42-Jährige zwei Fotos mit dem Titel "Instagram versus Reality" also quasi Scheinwelt gegen Realität: Das linke Bild zeigt die Beauty top gestylt in einer sexy Pose – das rechte Pic wiederum zeigt sie ganz privat mit ihrem Schatz im Bett. Besondern süß: Kourtney und Travis tragen hier beide Gesichtsmasken!

Ihre Fans feiern das süße Bild mit Travis natürlich total: "Ich liebe euch zusammen!", schwärmt ein Follower. "Er tut dir gut, das sieht man", freut sich ein anderer. Wie gefällt euch der Schnappschuss? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

