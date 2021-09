Kourtney Kardashian (42) präsentiert ihr Liebesglück! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit war jahrelang mit dem Vater ihrer Kinder Scott Disick (38) zusammen. Nach ihrer endgültigen Trennung im Jahr 2015 datete die Beauty immer mal wieder einige Hotties, doch lange hielten diese Liaisons nicht. Nun ist sie mit dem Musiker Travis Barker (45) zusammen. Mit ihm scheint Kourtney überglücklich zu sein – nun turtelte das Paar ungeniert auf einem Event!

Auf dem roten Teppich der MTV Video Music Awards konnten die Turteltauben kaum die Finger voneinander lassen. Immer wieder küssten sich Travis und Kourtney vor den Augen der Paparazzi und wirkten dabei total verliebt. Der Schlagzeuger brachte seine Liebste immer wieder zum Lachen. Denn die 42-Jährige strahlte bis über beide Ohren.

Auch Travis konnte auf einigen Schnappschüssen nicht seine coole Mine bewahren und grinste in die Kameras. Dass Kourtney wieder happy mit einem Mann ist, scheint ihrem Ex Scott gar nicht zu gefallen. Kürzlich wurde ein Chatverlauf von ihm geleakt, wo er gegen sie und Travis schoss.

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Travis Barker und Kourtney Kardashian im September 2021

MEGA Sott Disick in Miami im März 2021

