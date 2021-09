2018 trennten sich Pamela Gil Mata und ihr Bachelor in Paradise-Freund Philipp Stehler (33) – und zwar nicht gerade im Guten. Seither ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin offiziell Single – bis jetzt! Nun gab die Influencerin im Netz bekannt, dass sie wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Im Promiflash-Interview verrät sie, wie die beiden sich kennengelernt haben: "Wir haben an derselben Uni studiert und sind uns vor etwa vier Jahren mal über den Weg gelaufen. Dann haben wir uns aber aus den Augen verloren – und jetzt vor Kurzem wieder Kontakt aufgenommen."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de