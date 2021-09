Was hat die Schleife an Cathy Hummels' (33) Dirndl zu bedeuten? Am Freitagabend besuchte die Moderatorin eine Veranstaltung in München, bei der sie in Tracht erschien. Ein Detail stach dabei direkt ins Auge: die Schleife ihrer Schürze. Die signalisiert traditionell den aktuellen Beziehungsstatus der Trägerin. Cathys Schleifenposition deutete darauf hin, dass sie vergeben ist – und das trotz der Trennungsgerüchte rund um sie und Ehemann Mats Hummels (32).

Auf der Wiesn Wiesn Charity Night fragte RTL bei der Kampf der Realitystars-Moderatorin nach, was der gebundene Knoten denn nun zu bedeuten hat. Cathy entgegnete: "Ne, das erklär ich nicht, das solltet ihr eigentlich wissen. Alle, die zur Wiesn gehen, die wissen was das bedeutet." Als sie darauf hingewiesen wurde, dass die auf der rechten Seite gebundene Schleife traditionell "vergeben" heißt, zuckte Cathy nur mit den Schultern und betonte: "Alles Interpretationssache." Ob sie damit auf Mats anspielt oder ob es doch sogar einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, verriet sie nicht. Nach wie vor schweigt das vermeintliche Ex-Paar zu allen Trennungsspekulationen.

Auch Cathys Vater Alfred Fischer besuchte das Oktoberfest-Ersatzevent und wurde gefragt, ob seine Tochter denn aktuell von Liebeskummer geplagt werde. Er entgegnete darauf lachend: "Ich bin mir da jetzt gar nicht sicher. Es ist wie's ist, es kommt wie's kommt."

Anzeige

ActionPress Mats und Cathy Hummels auf dem Münchener Oktoberfest

Anzeige

Instagram / cathyhummels Anne-Sophie Briest, Cathy Hummels und Faye Montana

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels (r.) mit ihrem Vater

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de