Was läuft zwischen Aurelia und Danilo? Bei Are You The One – Reality Stars in Love lernten sich die zwei kennen. Obwohl beide anfangs andere Flirt-Partner in der Villa hatten, fanden sie letztendlich doch zueinander und betonten sogar: Sie haben sich ineinander verknallt. Ob die Brünette und der Muskelmann nach den Dreharbeiten ein Paar geblieben sind oder nicht, sollte eigentlich in der Wiedersehensshow bei TVNow aufgeklärt werden. Jedoch erschienen weder Aurelia noch Danilo zur Aufzeichnung! Die Aufklärungsarbeit übernahm dann Walentina in der Show – sie zeigte sich überzeugt: Die beiden sind ein Liebespaar!

Moderatorin Sophia Thomalla (31) war natürlich neugierig und wollte wissen, was aus Danilo und seiner TV-Auserwählten geworden ist. Aber Aurelias BFF Melina wollte dazu keine Auskunft geben. Sophia fragte daraufhin etwas genervt in die Gruppe: "Ihr seid so anstrengend manchmal. Sagt mir doch einfach: Sind sie ein Paar oder sind sie es nicht? Wer weiß es?" Da schoss es aus Walentina heraus: "Ja, die sind ein Paar!" Diese Aussage schien Aurelias anwesenden Love Island-Freunden Melina und Josua gar nicht zu gefallen.

"Walentina weiß doch selber nicht, wovon sie redet", entgegnete Aurelias Perfect Match Josua. Melina betonte ebenfalls, dass Wale einfach still sein sollte. Doch auch einige Promiflash-Leser haben schon angemerkt, dass die zwei ein Paar sind: So wurden Aurelia und Danilo nach der Show bereits zusammen gesichtet. Bisher hüllen sie sich jedoch in Schweigen.

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht und Melina Hoch im Partnerlook

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Reality-TV-Star

Instagram / danilosellaro Danilo, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

