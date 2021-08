Das Kuppelexperiment Are You The One – Reality Stars in Love scheint im Fall von Aurelia Lamprecht und Danilo Sellaro funktioniert zu haben! Das Ex-Love Island-Girl und der Ex on the Beach-Hottie sind aktuell in der Flirtshow auf TVNow zu sehen, wo es auch schon ein bisschen zwischen ihnen gefunkt hat. Tatsächlich sollte das noch nicht das Ende ihrer Geschichte sein: Danilo und Aurelia wurden jetzt nach den Dreharbeiten zusammen gesichtet – sind die beiden nach "Are You The One?" etwa ein Paar geworden?

Ein Promiflash-Leser hat die zwei gemeinsam in Basel entdeckt – und Danilo und Aurelia haben dabei ziemlich vertraut gewirkt: "Sie haben sich umarmt", berichtet der Tippgeber, der nach seinen Beobachtungen überzeugt ist: Die beiden führen eine heimliche Beziehung! Ein weiteres Indiz, das darauf hinweist: Sowohl Danilo als auch Aurelia sind heute in den Urlaub geflogen, wie aus ihren Instagram-Accounts hervorgeht. Nur ein Zufall oder vielleicht ihr allererster Pärchen-Trip?

So oder so werden ihre Fans sich wohl noch bis zum Ende der "Are You The One?"-Staffel gedulden müssen, bis die Turteltauben auspacken dürfen. Aber im Promiflash-Interview Ende Juli hatte Aurelia bereits deutlich gemacht, wie viel Danilo ihr bedeutet: "Seine ganze Ausstrahlung hat mir sehr gefallen und wie er für mich da war, als ich traurig war. Er war sehr einfühlsam und total auf einer Wellenlänge mit mir." Weiter schwärmte die Beauty: "Wir haben dieselben Ansichten zum Leben und deswegen haben wir uns auch so gut verstanden." Na, wenn das mal nicht nach ersten Gefühlen klingt...

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Star

TVNOW / Markus Hertrich Danilo Sellaro, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Juli 2021

