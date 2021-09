Dieses Duell wird eines der Superlative! Heute Abend gibt es eine neue Ausgabe von Schlag den Star. Nachdem sich Ende August Sophia Thomalla (31) und Evelyn Burdecki (32) einen spannenden Kampf geliefert hatten, aus dem am Ende die Are You The One?-Moderatorin Sophia als strahlende Siegerin hervorging, heißt es dieses Mal: Olympionike gegen Olympionike. Denn jetzt messen sich der Handballer Silvio Heinevetter (36) und Tennis-Ass Alexander Zverev (24)!

Beide Sportstars zeigen sich vorab siegessicher, wie Gala berichtet. So stichelt der Olympia-Bronzemedaillengewinner Silvio gegen seinen Kontrahenten: "In deiner Freizeit, in der du in Monte Carlo in viel zu engen Höschen Golf spielst, spiele ich mit meinen Mannschaftskollegen in der Trinkrunde Karten und Bierdeckelweitwurf. Die wirklich wichtigen Dinge im Leben, die jetzt von Vorteil sein können." Diese Kampfansage lässt Alex natürlich nicht einfach auf sich sitzen und feuert prompt mit seiner eigenen zurück.

"Normalerweise lasse ich ältere Herren vor, aber nicht im Zweikampf. Du kannst mir beim nächsten Turnier als Balljunge helfen. Ich zeig dir, was ein Hamburger Jung drauf hat. Wenn du als Bronzemedaillengewinner einmal eine Goldene sehen willst, kannst du gerne bei mir vorbeikommen", spottet der 24-Jährige. Nach diesen herausfordernden Worten ist eins bereits sicher: Es wird auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Aber was glaubt ihr, wer heute Abend gewinnt? Stimmt in der Umfrage ab!

Sophia Thomalla, Siegerin bei "Schlag den Star" im August 2021

Silvio Heinevetter im November 2020

Alexander Zverev spielt Tennis bei den US Open 2020

