Welche Promi-Dame kann das Schlag den Star-Duell für sich entscheiden? Am Samstagabend kam es zum lang ersehnten Showdown: Bei Gastgeber und Entertainer Elton (50) standen sich Evelyn Burdecki (32) und Sophia Thomalla (31) als Konkurrentinnen gegenüber. In verschiedenen Spielen mussten die beiden Frauen sowohl ihre Sportlichkeit als auch ihr Wissen und die Geschicklichkeit beweisen. Doch nur eine geht als Siegerin vom Platz: Sophia holt sich den Titel und die 100.000 Euro Siegprämie!

Nach einem holprigen Start hatte Sophia das Glück offenbar auf ihrer Seite. Ab dem sechsten Spiel ergatterte das Model die meisten Punkte – egal ob beim Bogen schießen oder Hover-Kart fahren. Zwischenzeitlich durfte sich die Tochter von Simone Thomalla (56) sogar über einen Zwischenstand von 48:7 freuen. Somit rückte der Sieg für Konkurrentin Evelyn immer weiter in die Ferne. Am Ende musste sich die Blondine gegen Sophia – trotz Spielwiederholung aufgrund Missachten der Regeln – mit 31:74 geschlagen geben.

Ob es für Sophias Stiefvater Silvio Heinevetter (36) wohl genauso erfreulich abläuft? Während er am Abend noch als Sophias Unterstützung im Publikum saß, steht der Handballer bei der kommenden "Schlag den Star"-Folge selbst als Kandidat im Fokus. Der Sportler wird gegen Tennis-Profi Alexander Zverev (24) antreten. Die Zuschauer dürfen sich also am 18. September über mindestens genauso spannende Challenges freuen.

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki bei den Herquel-Awards, 2017

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de