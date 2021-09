Erblickt Prinzessin Beatrices (33) Kind jetzt etwa das Licht der Welt? Im vergangenen Mai hatte die Enkelin der Queen (95) die Neuigkeit publik gemacht, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) Nachwuchs erwartet. Wie weit fortgeschritten ihre Schwangerschaft ist, behielt die Britin zwar stets für sich: Allerdings hieß es, dass ihr Spross im Herbst geboren werden soll. Ist es jetzt etwa schon so weit? Beatrice soll am Freitag in ein Krankenhaus eingeliefert worden sein!

Das berichten nun mehrere britische Medien, darunter Express. "Prinzessin Beatrice liegt angeblich in einer Londoner Klinik", gab der königliche Berichterstatter für ABC und GMA bekannt. Offenbar soll das Baby schon in wenigen Stunden zur Welt kommen. "Es sieht so aus, als stünde die Geburt des zwölften Urenkels der Queen unmittelbar bevor", ließ die Quelle weiter verlauten.

Auch ihr Vater Prinz Andrew (61) soll sich schon auf die Entbindung vorbereiten. Gegen den Royal läuft momentan eine Missbrauchsklage – deshalb hat er sich schon vor Wochen auf einem Anwesen in Schottland zurückgezogen. Zur Geburt seiner Enkelin soll er aber nach London fliegen wollen. "Prinz Andrew wollte Balmoral natürlich nicht verlassen, während die Anwälte noch versuchen, die Klagepapiere zuzustellen, aber seine Tochter steht an erster Stelle und er wird für sie da sein wollen", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus.

Instagram / edomapellimozzi Prinzessin Beatrice mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi

Getty Images Prinzessin Beatrice und Prinz Andrew bei einem Besuch in Chelsea im Mai 2011

Getty Images Prinz Andrew bei den Iaaf World Athletics Championships in London im August 2017

