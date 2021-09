So feiern Champions! Am Samstagabend trat Silvio Heinevetter (36) gegen den Olympia-Goldmedaillengewinner Alexander Zverev (24) bei Schlag den Star an. Nach einem langen Hin und Her machte der Handballer dann in der 13. Runde das Rennen und siegte mit 73 zu 18 Punkten! Diesen Triumph feierte er am Morgen danach mit einem Bierchen. Dabei war er auch nicht allein: Sophia Thomalla, die Tochter seiner Ex-Partnerin, stieß mit ihm an!

Die Moderatorin teilte einen kurzen Clip der Mini-Siegesparty in ihrer Instagram-Story. Zu sehen: Wie sie und Silvio sich mit einer Gaffel Kölsch zuprosten. "Gewinnerfrühstück", schreibt Sophia (31), die übrigens auch eine "Schlag den Star"-Siegerin ist, zu dem Video. Direkt nach dem Morgen-Bier ging es für das Duo dann weiter nach Dortmund ins Stadion zum Fußballspiel zwischen dem BVB und dem 1. FC Union Berlin. Trotz der gerade erst vor einer Woche publik gewordenen Trennung von ihrer Mutter verstehen sich die Are You The One?-Gastgeberin und ihr einstiger Schwiegervater in spe also noch blendend – immerhin war der Torwart auch zwölf Jahre lang Teil ihres Lebens.

Dass auch kein böses Blut zwischen Silvio und Simone (56) fließt, bewies die Schauspielerin bereits kurz nach dem "Schlag den Star"-Triumph ihres Ex-Partners. Sie gratulierte ihm auf Instagram zu seiner tollen Leistung. Die 56-Jährige betitelte ein Foto von dem Profisportler im Konfettiregen mit: "Stark."

Instagram / sophiathomalla Simone Thomalla, Sophia Thomalla und Silvio Heinevetter

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla auf Paros

Sebastian Gabsch / Future Image / Action Press Simone Thomalla und Silvio Heinevetter 2019

