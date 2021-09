Simone Thomalla (56) unterstützt ihren Ex auch weiterhin! Das Liebes-Aus der Schauspielerin und Handballstar Silvio Heinevetter (36) erschütterte viele Fans: Das einstige Traumpaar verkündete vor wenigen Tagen überraschend, sich getrennt zu haben. Obwohl die zwei keine Gefühle mehr füreinander und ein für alle Mal den Schlussstrich gezogen haben, fließt zwischen ihnen kein böses Blut. Kein Wunder, dass Simone jetzt auch den Schlag den Star-Auftritt ihres Ex mitverfolgt – und ihm sogar zum Sieg gratuliert hat.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 56-Jährige am Samstagabend Eindrücke von der heimischen Couch. Auf dem Fernsehbildschirm verfolgte sie niemand Geringeren als ihren ehemaligen Partner bei seinem "Schlag den Star"-Duell. In einem packenden Kampf bis spät in die Nacht hinein battelten sich der frühere Profisportler und Tennisass Alexander Zverev (24) um den Sieg. Tatsächlich schnappte sich den am Ende Silvio – und bekam dafür ordentlich Lob von seiner Ex-Partnerin. "Stark", betitelte Simone eine Aufnahme, auf der der strahlende Gewinner im Konfettiregen zu sehen war.

Am Freitagabend betonte Simone bereits beim Besuch der Goldene-Henne-Preisverleihung, dass bei ihr nach der Trennung kein Trübsalblasen angesagt ist. "Es geht mir wunderbar", äußerte sie gegenüber der Deutschen Presseagentur und strahlte auf dem roten Teppich.

Anzeige

© ProSieben Silvio Heinevetter und Alexander Zverev, Sportstars

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla beim Bambi in Berlin im Oktober 2015

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de