Toni Kroos (31) verzückt seine Fans mit einem seltenen Papa-Sohn-Foto! Der Fußballstar ist dreifacher Vater, versucht aber seine Kids, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Seinen Sohn Leon und die kleine Amelie konnten die Fußball-Liebhaber in der Vergangenheit schon des Öfteren auf dem Rasen beobachten – wie sie beispielsweise stolz mit dem Kicker Pokale gefeiert hatten. Das jüngste Familienmitglied Fin bekamen die Fans bisher aber noch nicht so oft zu Gesicht. Umso größer dürfte die Freude nun über einen aktuellen Schnappschuss von Toni sein – darauf posiert er mit seinem Spross.

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der ehemalige DFB-Kicker jetzt ein Foto mit seinem Sohn. Der Blondschopf sitzt auf der Schulter seines Papas und beobachtet neugierig ein Fußballspiel. Zwar kann man das Gesicht des Kleinen und auch das Tonis nicht sehen, weil beide dem Fußballfeld zugewandt sind – dafür ist aber zu erkennen, dass Fin offenbar Daddys größter Fan ist: Der Mini trägt ein Trikot mit dem Namen und der Rückennummer des Real-Madrid-Mittelfeldspielers.

Tatsächlich hatte der 31-Jährige schon vor ein paar Wochen ein Bild mit seinem jüngsten Spross geteilt. Das Gesicht war auch darauf selbstverständlich nicht zu sehen. Vater und Sohn verfolgten damals aber nicht die Geschehnisse auf einem Fußballfeld, sondern bestaunten einen Tiger.

Anzeige

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos und sein Sohn Fin

Anzeige

Getty Images Toni Kroos nach der EM-Niederlage gegen England

Anzeige

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos und sein Sohn Fin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de