Romina Palm (22) hat noch immer mit ihrer Essstörung zu kämpfen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist wirklich ein offenes Buch, was ihre Erkrankung betrifft. Schon während ihrer Zeit in Heidi Klums Show habe sie an Bulimie gelitten. Immer wieder habe sie heftige Fressattacken, die später über der Toilette enden. Jetzt verriet sie im Gespräch mit Promiflash, wie es ihr mittlerweile geht.

Beim Besuch der Modenschau von Anja Gockel auf der Fashion Week in Berlin erzählte Romina gegenüber Promiflash: "Ich bin noch nicht drüber weg. Ich stecke noch mittendrin, es ist ein langer Prozess. Aber es hilft mir sehr, darüber zu sprechen." Für sie sei es eine große Erleichterung, sich nicht mehr verstecken zu müssen. Beim gemeinsamen Essen mit Freunden wisse nun jeder schon vorab über ihre Essstörung Bescheid.

Auf Social Media möchte die Verlobte von Stefano Zarrella (30) deshalb so transparent wie möglich sein. Bereits im Juni sprach das Model öffentlich über seine Essstörung: "Ich bin gerade dabei, mir Hilfe zu holen und mich mit den Themen bewusst auseinanderzusetzen."

