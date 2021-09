Sylvana Wollny (29) und Florian Köster (33) blicken auf zehn gemeinsame Jahre zurück! Aus der Beziehung des Paares gingen sogar schon zwei Töchter hervor: Ihre Erstgeborene Celina-Sophie (8) und Nesthäkchen Anastasia Sophie (2). Gemeinsam hat die kleine Familie auch schon viele Tiefpunkte durchgestanden. Zuletzt bereitete die Gesundheit des Familienvaters große Sorgen. Inzwischen befindet sich Flo jedoch wieder auf dem Weg der Besserung und kann sich der schönen Dinge erfreuen: Er und Sylvana feiern heute Zehnjähriges!

Zu diesem Anlass lässt die 29-Jährige ihre Beziehung öffentlich Revue passieren und teilt via Instagram das erste Pärchenfoto von sich und Flo. "Heute vor genau zehn Jahren hast du mich zum glücklichsten Mädchen auf der Welt gemacht", schwärmt die TV-Bekanntheit. "Wir hatten viele Höhen und Tiefen. Gemeinsam haben wir alles gemeistert", beteuert Sylvana und schwärmt von den Geburten ihrer gemeinsamen Töchter. Die kommende Zeit könne sie kaum erwarten: "Ich wünsche dir alles, alles Liebe zum Jahrestag, mein Schatz! Ich liebe dich! Auf die nächsten zehn Jahre!"

Obwohl sie nun schon so lange gemeinsam durchs Leben gehen, haben bei den Reality-TV-Stars immer noch nicht die Hochzeitsglocken geläutet. Das soll sich aber noch ändern. In einer Fragerunde hatte Sylvana im vergangenen Jahr schon angekündigt, dass sie ihren Flo auf jeden Fall noch heiraten möchte. Wann es so weit sein wird, ist jedoch nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster, Sylvana Wollny und ihre Töchter Celina-Sophie und Anastasia an Weihnachten 2020

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster und Sylvana Wollny im September 2011

Anzeige

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny und ihr Freund Florian Köster

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de