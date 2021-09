Maxime Herbord (27) im Liebes-Talk! Als diesjährige Bachelorette hatte die Halbniederländerin die Möglichkeit, im TV nach dem richtigen Mann zu suchen. Auch wenn sich ihre Liebesreise manchmal etwas schwierig gestaltet hatte, verlieh sie am Ende ihre letzte Rose: und zwar an den zurückhaltenden Kandidaten Raphael Fasching (23)! Die beiden lernen sich auch außerhalb der Show weiter kennen. Mit Promiflash sprach Maxime nun über ihre gemeinsame Zukunft mit Raphael.

Die Influencerin schwärmte von ihrem Auserwählten: "Raphael ist ein super-herzlicher Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Was die Zukunft bringt, werden wir jetzt im Alltag sehen", stellte Maxime dann im Gespräch mit Promiflash klar. Denn sie und Raphael sind nach wie vor kein Paar. Um den nächsten Schritt gehen zu können, scheint die 27-Jährige noch etwas Zeit zu brauchen. Daher gehen sie es weiterhin langsam an.

"Wir sind auf dem gleichen Stand wie bei dem Wiedersehen", erklärte Maxime daraufhin gegenüber Promiflash. Bei der Reunion mit Frauke Ludowig (57) verriet Raphael, dass sie sich schon mehrere Male besucht hätten: "Sie war einmal in Österreich bei mir und ich war zweimal bei ihr und es war jedes Mal genauso unbeschwert wie in der Zeit bei 'Die Bachelorette'."

