Salvatore Vassallo ist offenbar total geknickt! Das große Finale von Are You The One – Reality Stars in Love ist nun schon rund zwei Wochen auf TVNow abrufbar. Zum ersten Mal gingen die Kandidaten in dem Format aber leer aus: Sie schafften es nicht, alle Perfect Matches zu finden – und mussten letztendlich ohne das Preisgeld die Heimreise antreten. Vor allem Salva scheint deshalb ziemlich enttäuscht zu sein: Der Fitnessfan will an keiner weiteren Datingshow mehr teilnehmen!

In seiner Instagram-Story meldete sich der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer jetzt zu Wort. "Und schon wieder als Single bei 'Are You The One?' rein und wieder als Single raus. Ich werde keine Datingformate mehr machen, das steht fest", erklärte Salva seine Haltung. Zusätzlich machte der 27-Jährige dabei klar, wie traurig er offenbar darüber ist, in der Sendung nicht die große Liebe gefunden zu haben: "Das Einzige, was mir jetzt noch im Leben fehlt, ist die richtige Frau."

Bereits im November vergangenen Jahres hatte der gebürtige Italiener im Gespräch mit Promiflash betont, wie sehr er sich eine feste Partnerin wünsche. "Ich bin Single, weil ich leider bis heute meine Traumfrau noch nicht gefunden habe, die mich zu 100 Prozent erfüllt", erzählte der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat ziemlich betrübt.

Instagram / salvatore_officiall Salvatore Vassallo, Reality-TV-Star

