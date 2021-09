Die britische Königsfamilie freut sich mit Prinzessin Beatrice (33) über ihr neuestes Mitglied! Vor zwei Tagen sind die Tochter von Prinz Andrew (61) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) zum ersten Mal Eltern geworden, wie nun offiziell verkündet wurde. Nach der Geburt des kleinen Mädchens hatte sich sogar die Neu-Mama selbst schon zu Wort gemeldet: Die kleine Familie ist wohlauf. Nun trudelten auch schon die ersten Glückwünsche der Royals ein!

Via Twitter äußerten sich die Mitglieder des Königshauses zur Geburt des zwölften Urenkels von Queen Elizabeth II. (95). Prinz Charles (72) und Camilla (74) richteten sich direkt an die frischgebackenen Eltern: "Glückwünsche an Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi zu der tollen Neuigkeit von der Geburt ihrer Tochter." Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) hingegen retweeteten die Babynews auf ihrem Profil.

Nähere Details zu ihrem Nachwuchs gaben Beatrice und Edoardo bisher noch nicht bekannt. Ihr erstes Statement nutzte die 33-Jährige, um sich bei dem Mitarbeiten des Krankenhauses, in dem sie entbunden hatte, zu bedanken. Über den Namen der Kleinen kann bisher nur spekuliert werden.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla in Cornwall, 2021

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice, London 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de