Kaley Cuoco (35) weiß die Blicke auf sich zu ziehen! Erst Anfang des Monats gab die The Big Bang Theory-Darstellerin überraschend ihr Liebes-Aus bekannt. Nach drei Jahren Ehe gehen die Schauspielerin und Karl Cook (30) künftig getrennte Wege. Das Scheidungsverfahren ist sogar bereits in vollem Gange. Doch von Kummer scheint bei Kaley keine Spur zu sein. Bei den diesjährigen Emmy Awards verzauberte sie die Fotografen mit einem leuchtenden Look.

Bei der Verleihung des begehrten Preises stolzierten die Stars am Sonntagabend in Los Angeles über den roten Teppich. Mitten drin war auch die Blondine und stach deutlich aus der Menge heraus. In einem neongelben langen Kleid mit hohem Beinschlitz posierte Kaley auf dem Red Carpet. Ton in Ton zur Robe wählte der Filmstar auch seine High Heels. In diesem auffälligen Look strahlte die 35-Jährige fürs Blitzlichtgewitter.

Immerhin hatte die Beauty an diesem Abend auch allen Grund zur Freude. Für ihre Darstellung in der Dramedy-Serie "The Flight Attendant" war Kaley in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie" nominiert. Letztendlich ging die US-Amerikanerin jedoch leer aus. Stattdessen nahm Jean Smart die Trophäe für ihre Rolle in "Hacks" mit nach Hause.

Getty Images Karl Cook und Kaley Cuoco im Januar 2019 in Kalifornien

Getty Images Kaley Cuoco bei den Emmy Awards in Los Angeles, September 2021

Getty Images Jean Smart bei den Emmy Awards in Los Angeles, September 2021

