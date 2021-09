Will Love Island-Gewinner Paco noch mal ins Fernsehen? Der Hannoveraner suchte in der diesjährigen Frühlingsstaffel der Kuppelshow nach der großen Liebe. Obwohl es mit seiner Auserwählten Bianca Balintffy nach der Ausstrahlung nicht geklappt hat, überzeugte er die Zuschauer mit seinem Wesen. Seine Fans wollen ihn sogar als nächsten Bachelor sehen. Doch kann sich Paco überhaupt eine Teilnahme an einem weiteren TV-Format vorstellen? Promiflash hat nachgehakt!

"Es kann gut sein, dass man mich noch mal in der ein oder anderen Show sieht, aber dann mit ein bisschen mehr Niveau", betonte er gegenüber Promiflash. Paco sehe sich eher in Sendungen wie Promi Big Brother oder Dschungelcamp. Bisher sei aber keine Anfrage eingetrudelt, die der Tattooliebhaber unbedingt annehmen wolle. Und was wäre, wenn man den Hottie als nächsten Rosenverteiler anfragen würde?

"Das könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen, aber ich bin mir da noch nicht zu hundert Prozent sicher", erklärte Paco im weiteren Gespräch mit Promiflash. Er wisse nämlich nicht, ob er mit so vielen Single-Ladys auf einmal klarkäme. Aber ganz allgemein wolle der Muskelmann einfach alles auf sich zukommen lassen.

