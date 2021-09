Wo steckt Andrej Mangold (34)? Bis vor Kurzem sahen Zuschauer den einstigen Bachelor noch als Kandidat bei Kampf der Realitystars. In dem TV-Format schaffte es der Hottie sogar bis ins Finale. Am Ende brachte jedoch seine Konkurrentin Loona (47) den Sieg mit nach Hause. Seit der letzten Folge der Show ist es ruhig auf dem Instagram-Account des 34-Jährigen geworden. Andrejs letzter Post ist fast drei Wochen her!

"Wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles auseinanderfällt, versuche, ruhig zu bleiben. Es sortiert sich nur neu!", schrieb Andrej zu seinem letzten Beitrag auf Instagram, den er am 4. September veröffentlichte. Dazu teilte der Ex-Rosenverteiler zwei Fotos, auf denen er nachdenklich posierte. Storys postet er aktuell auch keine mehr, sodass die Sorge bei seinen Fans wächst. "Andrej, gib doch mal ein Lebenszeichen von dir", bittet ihn ein beispielsweise ein User in den Kommentaren. "Habe ich etwas verpasst? Wo bist du so lange?", macht sich ein anderer Fan Sorgen um den Frauenschwarm.

Ob Andrej sich aktuell bewusst eine Auszeit vom Netz nimmt wie kürzlich auch Pietro Lombardi (29)? In einem Statement, das der Sänger auf Instagram postete, erklärte er, warum er sich eine Pause von Social Media gönnen wollte: "Es war einfach so eine innerliche Stimme, die gesagt hat: 'Ey Pietro, irgendwas stimmt mit dir gerade nicht. Du musst jetzt einen Cut machen.'" Im Gegensatz zu Andrej kündigte Pietro jedoch seine Netzauszeit im Vorfeld an.

Instagram / dregold Andrej Mangold im August 2021

ActionPress Andrej Mangold im Mai 2019 in Düsseldorf

RTL2 Andrej Mangold, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

