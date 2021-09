Andrej Mangolds (34) Siegesserie ist vorbei! Bei Kampf der Realitystars zählt der einstige Bachelor zu den absoluten Favoriten. In den vergangenen vier Folgen konnte er sich mit seiner starken Leistung in den Spielen vor dem Rauswurf sichern. Vor allem was die körperliche Fitness betrifft, hatte der frühere Rosenkavalier meist die Nase vorn. Doch heute kam es ganz anders – Andrej verlor beim entscheidenden Spiel gegen eine seiner Konkurrentinnen.

In der heutigen Folge von "Kampf der Realitystars" mussten die Kandidaten ihr Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Beim "Quiz mit viel Palawa" durften sie entscheiden, welchem ihrer Mitstreiter sie eine Quizfrage stellen wollen. Drei falsche Antworten führten zur Niederlage. Tatsächlich lief es dabei für Andrej überhaupt nicht gut – er flog sogar als Erstes raus. Am Ende entschied es sich zwischen Claudia Obert (59) und Jenefer Riili. Zum Schluss holte sich Jenefer dann den Sieg. Zu Beginn des Spiels hatte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin sogar angekündigt: "Ich habe im Kopf, auf jeden Fall Rocco (35) und Andrej zu eliminieren. Das sind meine Opfer des heutigen Tages."

Mit ihrem Sieg sichert sich Jenefer den ersten Platz im Finale, das bereits kommende Woche stattfindet. Andrej hingegen ist in der heutigen "Stunde der Wahrheit" nicht safe. Aber immerhin sorgte er beim Quiz für einen lustigen Moment: Seine letzte Frage war, wie man die Babys von Pinguinen nennt. Darauf antwortete er lachend: "Keine Ahnung, Pinguinis!"

Anzeige

RTLZWEI Rocco Stark, Loona, Andrej Mangold und Alessia Herren bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im August 2020

Anzeige

Instagram / dregold "Kampf der Realitystars"-Kandidat Andrej Mangold

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de