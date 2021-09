Lange dauert es nicht mehr, bis Yeliz Koc (27) ihre Tochter endlich kennenlernen darf. Anfang des Jahres gab die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin bekannt, dass sie zum ersten Mal Mutter wird. Zwar ist die Beziehung zum Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht (29) in der Zwischenzeit gescheitert, Yeliz' Vorfreude auf ihre zukünftige Rolle als Mutter ist dennoch immens. Jetzt befindet sich die TV-Bekanntheit offiziell auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft.

Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige eine Collage von sich. Im Vergleich mit einem Foto von der Geschlechtsverkündung im Mai fällt auf, wie prall ihre Körpermitte mittlerweile ist. "Die letzten Wochen stehen bevor. Ich kann es kaum erwarten, meinen Schatz in den Armen zu halten", teilte Yeliz ihren Fans mit. In zwei Tagen komme sie in die 37. Schwangerschaftswoche. Ihr Baby wiege außerdem schon mindestens 2800 Gramm, verriet sie.

Yeliz blickt auf anstrengende Monate zurück. Nicht nur der anhaltende Streit mit Jimi macht ihr sehr zu schaffen, die Influencerin hat auch einige Schwangerschaftskomplikationen hinter sich. "Trotz der vielen Umstände, meiner Hyperemesis, dem Bandscheibenvorfall, meiner Steißbeinverletzung und und und, merke ich jeden Tag, wie stark sie ist", schwärmte sie von ihrem ungeborenen Baby.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 26. Schwangerschaftswoche

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht im Juni 2021

