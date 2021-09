War Sarah Milewski bei Are You The One – Reality Stars in Love gar nicht Single? In dem Datingformat kam sie ihrem Mitstreiter Josua Günther näher. Allerdings gerieten die beiden schon in der Villa mehrmals aneinander – meist, weil sich der einstige Love Island-Kandidat nicht genug beachtet gefühlt hatte. Nach den Dreharbeiten eskalierte das Verhältnis schließlich völlig: Beide sprechen von einer "toxischen Beziehung". Josua macht der Beauty eine ganze Menge Vorwürfe: Sarah soll während der Show sogar noch mit ihrem Ex zusammen gewesen sein!

In seiner Instagram-Story schoss der 26-Jährige gegen die Influencerin. Darin zeigte er mehrere Screenshots von dem Profil von Sarahs Ex. Zu dem Zeitpunkt, als die Blondine schon für die Show in Quarantäne musste, hatte ihr angeblich Verflossener noch beteuert, dass es okay sei, dass seine Freundin an Shows für Singles teilnehme. "Weil das eine beruflich und das andere privat ist", hatte er in der Kommentarspalte eines Beitrags erklärt. Auch die immer noch existenten Herz-Emojis, die Sarah unter Paarfotos kommentiert hatte, machten Josua stutzig.

Der Reality-TV-Teilnehmer zeigte sich nach diesen Erkenntnissen enttäuscht und kann weder das Verhalten von Sarah noch das von ihrem Ex nachvollziehen. "Er scheint es zu dulden, dass sie in Datingshows geht und etwas mit mir anfängt, weil es wohl ihr Traum ist, bekannt zu werden", vermutete Josua. Er sei von diesem Schachzug "krass angeekelt."

Instagram / sarah_milka Sarah Milewski, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin

Instagram / josua_maria Josua Maria Günther, Reality-TV-Star

Instagram / josua_maria Josua Günther, Ex-"Love Island"-Kandidat

