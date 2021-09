Sie lassen ganz schön tief in ihr Beziehungs-Wirrwarr blicken! Bei Are You The One – Reality Stars in Love begann ihre Liebesgeschichte. Doch schon in dem Kuppelformat gerieten Sarah Milewski und Josua Günther aneinander. Trotz ihrer gegenseitigen Anziehung zeigten sich die Unterschiede in ihren Charakteren immer wieder deutlich. Das Problem: Der Sportfan war ziemlich eifersüchtig – die Beauty wiederum sehr freiheitsliebend. Nach den Dreharbeiten zur Show versuchten es Josua und Sarah zwar miteinander, doch die Probleme gingen weiter...

In ihren Instagram-Storys lassen die beiden TV-Stars ihre Fans sehr ausführlich an ihrem Streit teilhaben. Josua gewährt beispielsweise Einblicke in eine für ihn besonders vielsagende Auseinandersetzung mit Sarah: Die Blondine habe ihm angeboten, nicht feiern zu gehen, um seiner Eifersucht entgegenzukommen. Doch dann sei sie doch feiern gegangen und habe ihr Handy zur Tarnung zu Hause gelassen – so berichtet es zumindest Josua. Sarah wiederum habe die Sache ganz anders gesehen. Durch Meinungsverschiedenheiten wie dieser habe sich der Beziehungsstress verfestigt. "Es fing an, toxisch zu werden", schätzt der Muskelmann das Verhältnis mit Sarah ein.

Doch nicht nur Josua empfand die Beziehungsdynamik als ungesund! Sarah stellt sich die Frage: "Das Toxische kam erst später?" Nein! Im Nachhinein sehe sie den Beginn der Probleme mit Josua schon während der Dreharbeiten des Datingformats. Und was packt Sarah noch aus? Eine Reihe von anonymisierten Privatnachrichten von Followerinnen, die sie allesamt von Josuas vermeintlichem Fehlverhalten überzeugen wollten.

Schließlich nehmen sich beide vor, was sie wohl schon früher hätten tun sollen, und zwar Abstand voneinander zu nehmen. "Ich merke, ich steigere mich da zu sehr rein", erklärt Sarah – und möchte sich nach diesen Statements nicht mehr weiter zu der Geschichte äußern. Auch Josua sucht den Schlussstrich: "Ich hätte diese ganze Sache nach 'Are You The One?' beenden sollen", gesteht er.

