Endlich hat das Warten ein Ende: Prinzessin Beatrice' Baby ist da! Im Mai gab die Enkelin der Queen (95) bekannt, dass sie und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (37) zum ersten Mal Eltern werden. Nun ist das britische Königshaus um ein Mitglied reicher. Auf ihrer offiziellen Homepage royal.uk verkündeten die Royals: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice (33) und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich, die sichere Ankunft ihrer Tochter am Samstag, den 18. September 2021 um 23:42 Uhr, im Chelsea and Westminster Hospital in London bekannt zu geben." Sowohl Beatrice als auch ihrem Baby gehe es gut.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de