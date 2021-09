Welche Frauen kommen bei Arne und Ben am besten an? In der aktuellen Staffel von Schwiegertochter gesucht sind die beiden Single-Männer auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Doch nicht alle der eingeladenen Frauen können die zwei weiter kennenlernen. In der vergangenen Folge stand nun also eine Entscheidung an: Welche Damen durften bleiben und welche mussten dagegen das Feld räumen?

Bei Arne schien es zuletzt eng zu werden. Zwar konnte er sich nicht zwischen seinen Bewerberinnen Sandra und Janin entscheiden – Letztere machte dann aber kurzen Prozess und reiste einfach ab. Weshalb genau sich die Brünette spontan aus dem Staub machte, ist bis heute unklar. Doch Arnes Entscheidung wäre ohnehin auf Sandra gefallen. Immerhin passe die Single-Lady besser zu ihm, und auch seine Eltern sind mit der Wahl einverstanden, da Janin an Arnes Seite viel zu schüchtern gewesen sei.

Kandidat Ben hatte im Gegensatz zu Arne noch die Wahl zwischen zwei Damen. Doch auch bei dem Luxemburger schien die Entscheidung schnell gefallen zu sein: Er wählte Rettungssanitäterin Daniela. Konkurrentin Larissa, die als Service- und Küchenkraft arbeitet, musste daraufhin ihre Koffer packen.

