Oh oh, wird die Luft für die Schwiegertochter gesucht-Männer jetzt etwa dünn? Schon in der vergangenen Folge von Vera-Int Veens (54) Kuppelshow wurde ein Kandidat von einem freiwilligen Ausstieg überrascht: Nicos Kandidat Daniel zog nämlich nach einigen gemeinsamen Tagen mit dem 24-Jährigen die Reißleine und fuhr nach Hause. Aber offensichtlich hatte nicht nur Daniel den Wunsch, das TV-Format auf eigenen Wunsch zu verlassen: Die "Schwiegertochter gesucht"-Kandidaten müssen im Endspurt nämlich Körbe von ihren Bewerberinnen einstecken!

Der Niederbayer Christian musste in der aktuellen Folge ebenfalls einen Rückschlag verkraften. Nachdem seine Bewerberinnen Angelina und Sabrina aneinandergeraten waren, machte die Blondine kurzen Prozess. "Ich habe mich entschieden, zu gehen", verkündete Angelina und begründete: "Ich denke, es ist besser so für dich, so könnt ihr euch kennenlernen." Doch der Junggeselle ist von der Entscheidung seiner Liebesanwärterin nicht begeistert. "Ich habe mir die Situation ehrlich gesagt nicht so erwünscht", betonte der Tennistrainer nämlich.

Aber damit nicht genug! Auch Arne musste sich gezwungenermaßen von einer Bewerberin verabschieden – und zwar völlig überraschend. Denn eigentlich standen bei Janin und ihm alle Zeichen auf Liebe, doch die Brünette machte dann offenbar doch einen Rückzieher. Von einem auf den anderen Moment fehlte sie einfach. "Wie ihr vielleicht schon seht, Janin musste leider überraschend abfahren. Das kann sie ja dann in Ruhe noch mal erzählen", erklärte Sandra stellvertretend.

TVNOW Christian, "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat 2021

RTL Der "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Arne (rechts) mit Sandra, Erika, Dieter und Janin

TVNOW "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat Arne

