Große Trauer um Willie Garson (✝57)! Am Mittwoch wurde der Tod des Schauspielers bekannt, er erlag seinem Krebsleiden. Berühmt wurde Willie durch die Kultserie Sex and the City, in der er Stanford Blatch verkörperte. Auch am kommenden Sequel "And Just Like That" hat er mitgewirkt und wurde erst vor Kurzem noch am Set gesehen. Die Macher der Serie widmeten Willie im Netz nun rührende Worte.

Auf der offiziellen Instagram-Seite von "And Just Like That" heißt es zu einem Foto des Schauspielers: "Willie Garson war im Leben wie auf dem Bildschirm ein treuer Freund und ein helles Licht für jeden in seinem Universum." Mit Stanford habe der 57-Jährige eine der beliebtesten Figuren des HBO-Pantheons geschaffen. Insgesamt sei er 15 Jahre Teil der Familie gewesen. "Wir sind zutiefst betrübt über sein Ableben und sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus", lauten die letzten Zeilen des Posts.

Mittlerweile melden sich auch immer mehr "Sex and the City"-Stars zu Wort. Chris Noth (66) veröffentlichte ein Foto aus der Serie, das Stanford lachend mit seiner besten Freundin Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 56) zeigt, und versah das Pic mit Willies Namen und einem gebrochenen Herzen. Wie schwer die weiteren Dreharbeiten an dem Sequel werden, macht Evan Handler deutlich. Sarah und Co. würden "in dieser Woche besonders herausfordernde Tage auf der Arbeit haben", schrieb der Harry-Darsteller.

Actionpress / CapitalPictures Chris Noth, Sarah Jessica Parker, Willie Garson und Mario Cantone, 2010

Getty Images "Sex and the City"-Star Chris Noth

Getty Images Evan Handler, Schauspieler

