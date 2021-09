Robin Widmann kann sich vor Verehrerinnen auf Love Island bald gar nicht mehr retten. Eigentlich ist der Augsburger mit Isabell Kremer vercoupelt. Trotz vielen Diskussionen scheinen sich die beiden Turteltauben ziemlich gut zu verstehen. Gerade erst bekundete aber auch Granate Angelina Ratko ihr Interesse an dem 24-Jährigen. Doch das soll es noch nicht gewesen sein: Jetzt offenbarte auch Mitstreiterin Jennifer, dass sie Robin gerne kennenlernen würde.

"Als ich hier reingegangen bin, habe ich halt noch jemand anderes im Kopf gehabt", meinte die Studentin ehrlich. Jennifer spricht von keinem Geringeren als Robin. Und mit diesem Geständnis überrascht die Kölnerin wohl nicht nur die Zuschauer. Auch ihr aktuelles Couple Dennis Felber ist total geschockt – vor allem, weil er sich Jennifer gerade geöffnet hatte und sie sich zudem nähergekommen sind. "Hat sie überhaupt an mich gedacht, wenn wir uns geküsst haben. Wie kann man eine Woche so eng sein und jemand anderen im Kopf haben?", fragte sich der Ex-Krass Schule-Darsteller.

Doch hat Jennifer überhaupt eine Chance bei Robin? Zumindest gab der Bürokaufmann selbst kürzlich bekannt, dass er sie "heiß findet". Doch Robin kann Jennis Avancen nicht wirklich nachvollziehen, da die beiden kein einziges Gespräch miteinander geführt haben. Was bedeutet das für seine aktuelle Show-Partnerin Isabell? Übersteht das Couple diese Konkurrenz?

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

