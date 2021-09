Für wen wird sie sich wohl entscheiden? In der gestrigen Folge wurden die Singles von Love Island noch einmal von einer Granate erschüttert: Heike ist zu den Islandern in die Villa auf Mallorca gestoßen und konnte die Boys bereits in einer Speed-Dating-Runde kennenlernen. Dabei sind ihr vor allem Bahnfahrer Jannik und Fotograf Dominik im Gedächtnis geblieben: Doch wer konnte bei Heike letztendlich punkten?

Für die Heilerziehungspflegerin ist das eine gar nicht mal so leichte Entscheidung. "Jeder weiß, dass ich Interesse an Jannik habe – aber auch an Dominik. Jetzt muss ich erst mal selber gucken, wen ich von beiden kennenlernen will!”, erklärt die 23-Jährige. Jannik steht die neue Granate allerdings noch etwas skeptisch gegenüber – wir erinnern uns: Der Kölner hat ein ziemlich großes Faible fürs Zweigleisigfahren. Und genau das drückte ihm zuletzt den Playboy-Stempel auf.

Für Heike Grund genug, um den Kölner zu hinterfragen. "Das Ding ist, ich will mich auf jemanden einlassen, aber ich möchte nicht, dass jemand zweigleisig fährt", erklärt die Blondine Jannik. Und genau das macht ihr die Entscheidung umso schwerer. Was meint ihr, entscheidet sie sich für Jannik oder Dominik? Stimmt in der Umfrage ab.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI Heike bei "Love Island"

RTLZWEI Heike und Jannik bei "Love Island"

RTLZWEI Jannik bei "Love Island"

Was meint ihr, entscheidet sie sich für Jannik oder Dominik?



