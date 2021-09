Damit hat niemand gerechnet! Bei Love Island gibt es zwar fast täglich kleine Tanzeinlagen mit ein paar coolen Tracks, doch allzu lange können sich die Kandidaten der Kuppelshow meist nicht daran erfreuen. Musikalische Unterhaltung gab auch schon mit dem Einzug von DJane Jessica Gjata als Granate in einer der ersten Folgen – doch heute werden die Islander mit einem ganz besonderen musikalischen Gast überrascht. Die frischgebackene Siegerin von Kampf der Realitystars und "Bailando"-Sängerin Loona (47) legt einen fetzigen Auftritt hin!

Die Islander werden von Loonas Auftritt mit Phil The Beat total überrascht. "Jetzt wird getanzt, ihr Lieben", fordert die Niederländerin die Flirtwilligen in der Liebesvilla auf. Begeistert tanzen daraufhin Andrina Santoro (28), Martin Fuhsy, Jannik und Co. zum Party-Klassiker "Bailando". Und die Loona-Party ist ein voller Erfolg! "Das war ein cooler Abend. Loona ist eine coole Socke", freut sich Maurice Dziwak aka Mo. Diese Erinnerung bleibe für die Ewigkeit.

Und Loona reiht sich mit ihrem musikalischen Auftritt bei "Love Island" nun neben Pietro Lombardi (29) ein. Denn: Der Musiker hatte diesen März bei der Frühlingsstaffel des Formats eine ähnlich sagenhafte Performance hingelegt. Der Anlass für Pietros Gesangseinlage war die 100. Folge der beliebten Realityshow.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI "Love Island"-Girls

RTLZWEI "Love Island"-Kandidaten

RTLZWEI Pietro Lombardi bei "Love Island"

