So entspannt und gelöst sieht man sie selten! Für Angela Merkel (67) neigt sich die Zeit als Bundeskanzlerin so langsam dem Ende zu. Nach 16 Jahren im Amt wird am kommenden Sonntag der Nachfolger oder die Nachfolgerin gewählt. Vom nervenaufreibenden Wahlkampf bekommt die Politikerin aber nichts mit – im Gegenteil, sie lässt es sich gut gehen: Frau Merkel stattete nämlich einem Vogelpark einen Besuch ab und schien mächtig Spaß gehabt zu haben!

Aber nicht irgendein Vogelpark, sondern der Vogelpark Marlow in ihrem früheren Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Gut gelaunt und mit einem Strahlen im Gesicht posierte die 67-Jährige am Donnerstag bei diesem Termin nicht nur gewohnt staatsmännisch für die Fotografen – sie amüsierte sich auch prächtige mit einigen Vögeln des Parkes. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie Frau Merkel eine Schar Papageien fütterte. Dass die Tiere dabei auch auf ihr Platz nahmen, machte der Bundeskanzlerin überhaupt nichts aus: Sie hatte sichtlich Freude an der kleinen Attacke der bunten Federfreunde.

Und genau diese offene und lockere Art feierten die Fans im Netz. "Wie süß! Hauptsache, sie hat Spaß dabei", "Man sieht ihr an, dass ihr das wirklich gefällt. Sie sieht glücklich aus" und "Irgendwie süß", schrieben unter anderem drei User auf Instagram.

Getty Images Angela Merkel im Januar 2018

Vogelpark Marlow / ActionPress Angela Merkel im September 2021

Getty Images Angela Merkel bei einer Pressekonferenz im Juni 2020

