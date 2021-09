Wie konnte Estefania Wollny (19) so viel Gewicht verlieren? Schon seit einigen Wochen macht die Reality-TV-Bekanntheit – ebenso wie ihre Schwestern Sarafina (26) und Sylvana (29) – mit ihrer Bodytransformation von sich reden. In einem Musikvideo präsentierte sich die Blondine plötzlich mit deutlich erschlankter Silhouette und überraschte damit ihre Fans. Doch wie hat sie das geschafft? Das fragen sich auch Estefanias Follower im Netz.

Via Instagram postete die 19-Jährige ein neues Foto von sich. An die neue Figur scheint sich ihre Community aber noch nicht gewöhnt zu haben. In der Kommentarspalte wurde Estefanias Gewicht zum Thema: "Was ist dein Geheimrezept, dass du so abgenommen hast?", wollte ein Fan wissen und stand mit dieser Frage nicht alleine da. Dass die Beauty das verraten wird, hält ein anderer jedoch für unwahrscheinlich: "Da bekommst du nie eine Antwort."

Estefanias Schwester Sarafina geht mit ihrem Erfolgsrezept schon offener um. Seit der Geburt ihrer Zwillinge hat die 26-Jährige etwa 20 Kilo verloren und verriet im Netz sogar ihre Methode: "Jetzt zähle ich meine Kalorien. Das mache ich mit den anderen Mädels gemeinsam."

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Juli 2021

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny im September 2021

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Realitystar

