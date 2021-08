Estefania Wollny (19) begeistert ihre Fans mit neuem Content! Der Teenager ist nicht nur durch die eigene Reality-TV-Show seiner Familie bekannt – sondern hat vor einiger Zeit auch seine Gesangskarriere gestartet. Nach der Teilnahme an der Castingshow DSDS bringt die Blondine mittlerweile eigene Songs auf den Markt. Nun erfreut sie ihre Follower mit einem neuen Release – und strahlt dabei selbstsicher und mit erschlankter Silhouette in die Kamera.

Mit dem Künstler Vocis hat Estefania die Single "Superstar" produziert, die in der Nacht auf Freitag Premiere gefeiert hat. Dabei sind die Fans nicht nur von dem Duett begeistert – ihnen fällt auch das veränderte Aussehen der TV-Bekanntheit in dem Musikvideo auf. "Ich wusste nicht, dass du abgenommen hast. Du bist so irre hübsch, Wahnsinnsgesicht!", schreibt ein YouTube-User unter den Clip. "Du bist so wunderhübsch, liebe Estefania. Du hast eine echt schöne Figur und vor allem eine so geniale Stimme", schwärmt ein weiterer.

Estefania ist aber nicht die Einzige aus dem Wollny-Clan, bei der in den vergangenen Wochen die Kilos gepurzelt sind. Ihre Schwester Sarafina (26) verkündete ihrer Community vor ein paar Tagen, dass sie sage und schreibe 21 Kilogramm verloren hat. Sieben weitere Kilos würden ihr fehlen, um ihr Wunschgewicht zu erreichen.

Anzeige

Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, August 2021

Anzeige

RTL2 Estefania Wollny

Anzeige

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de