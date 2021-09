Diese Trennung kam wirklich überraschend! Am Donnerstag hatte Jason Derulo (32) im Netz verkündet, dass er nur vier Monate nach der Geburt seines Sohnes nicht mehr mit seiner Freundin Jena Frumes (28) zusammen ist. Viele Fans zeigten sich von dem Liebes-Aus total überrumpelt – nicht zuletzt, weil nichts auf eine Krise hingewiesen hatte: Noch vor wenigen Tagen genossen Jason und Jena einen romantischen Urlaub in Aspen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tänzerin vor gut einer Woche mehrere Aufnahmen aus dem Skigebiet in Colorado und sammelte diese in einem Highlight. In dem Ort in den Rocky Mountains genoss das Pärchen damals romantische Dates in sexy Outfits oder auch einen Themenabend im Cowboy-Style. Ein Video zeigt zudem, wie die Beauty den Bart des Sängers liebkost und die beiden Händchen halten – nach Trennung sieht es da also ganz und gar nicht aus!

Was genau zu dem Liebes-Aus der beiden führte, ist bis dato nicht bekannt. In seinem Statement erklärte der "Talk Dirty"-Interpret lediglich: "Wir haben das Gefühl, dass wir getrennte Wege gehen müssen, um die beste Version von uns selbst zu werden und die besten Eltern zu sein, die wir sein können!" Der 32-Jährige bat seine Fans zudem, diese Entscheidung zu respektieren.

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo in Aspen

Instagram / jenafrumes Jena Frumes und Jason Derulo

Getty Images Jason Derulo, Sänger

