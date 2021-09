Marc Anthony (53) tut es seiner Ex Jennifer Lopez (52) gleich! Die Musikerin ist seit einigen Wochen wieder mit ihrem ehemaligen Verlobten Ben Affleck (49) zusammen – und bis über beide Ohren verliebt. Erst zuletzt zeigte sich das Paar mehrfach überglücklich auf dem roten Teppich. Von dieser öffentlichen Liebes-Präsentation scheint sich J.Los Verflossener Marc inspiriert zu fühlen: Der Sänger präsentiert nun bei einer Preisverleihung seine neue Freundin!

Was für ein süßes Paar! Am Donnerstag fanden in Miami die Billboard Latin Music Awards statt. Neben zahlreichen Stars wie Karol G (30) und Juanes stellte sich auch Marc dem Blitzlichtgewitter – und zwar an der Seite seiner neuen Liebsten Madu Nicola! Mehrere Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen das Duo total verschmust: Sie geben sich Küsschen und strahlen einander verliebt an.

Madu ist jedoch nicht die erste Frau, die Marc seit der Trennung von J.Lo 2011 datet. Kurz nach dem Ende der Ehe ging er zunächst mit Erbin Chloe Green (30) aus. 2014 heiratete er dann das Model Shannon De Lima. Seit 2017 sind die beiden jedoch wieder geschieden.

Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles

Getty Images Marc Anthony, Sänger

Getty Images Chloe Green und Marc Anthony 2014

