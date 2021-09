Wie können Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) ihren Alltag mit Baby so gut organisieren? Die beiden Influencer sind im Mai zum ersten Mal Eltern geworden. Seither macht Töchterchen Hailey-Su ihr Familienglück perfekt. Nebenher kümmern die beiden Realitystars sich natürlich auch um ihre Karrieren und ihren Haushalt – und scheinen trotzdem jede Menge Freizeit auf Ibiza zu genießen. Aber wie schaffen sie das alles? Nun verrät Jessica: Sie und Johannes haben Leute, die ihnen unter die Arme greifen!

Das erzählt die Ex-Bachelorette jetzt in einer Instagram-Fragerunde: "Ja, wir haben Hilfe! Im Haushalt, für Hailey, im Büro – überall! Und ja, wir beschäftigen inzwischen mehrere Menschen, die für uns arbeiten." Dass ihr Alltag mit Baby so reibungslos funktioniert, sei alles eine Frage des Zeitmanagements. Für die Unterstützung, die sie sowohl beruflich als auch privat bekommt, ist die junge Mutter sehr dankbar. "Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht alles unter einen Hut bringen könnte, wenn ich diese Hilfe nicht hätte. Aber ich habe sie und schätze sie", erklärt sie.

Dass sie von vielen Menschen im Netz dafür verurteilt wird, wie sie lebt, kann Jessica nicht verstehen. "Wie ich mein Zeitmanagement organisiere mit meinem Baby, meinem Mann und meinen Mitarbeitern, das kann ich wirklich selbst entscheiden! Jede Mama hat es verdient, zu arbeiten, sich selbst nicht zu vergessen und kann trotzdem ihr Baby über alles lieben!", beteuert sie. Hassnachrichten und böse Kommentare wolle sie sich nicht mehr länger gefallen lassen.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Ex-Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im September 2021

