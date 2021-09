Bei Prince Charming wird die Luft für die Teilnehmer allmählich immer dünner! In der schwulen Kuppelshow kämpfen inzwischen nur noch fünf Jungs – nämlich Max Rogall, Robin Solf, Thomas Hanisch, Jan Windisch und Maurice Schmitz – um das Herz des Prinzen Kim Tränka. Kandidat Maurice hat nicht nur bei dem Automobilkaufmann, sondern auch bei den Zuschauern eine Favoritenrolle eingenommen. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt, dass er und Kim während der "Prince Charming"-Dreharbeiten sogar ein kleines Geheimnis hatten...

Und zwar einen kleinen herzförmigen Stein! Diesen Glücksbringer schenkte Kim Maurice nach ihrem romantischen Übernachtungsdate. "Keiner der Kandidaten hat von diesem Stein gewusst", stellte Maurice gegenüber Promiflash klar und betonte: "Für mich war der Stein eine große Geste seinerseits – und niemand anderes hatte eine solche Geste erhalten." Der Talisman habe den Kölner immer an die Übernachtung in Kims Villa erinnert und ihn motiviert, trotz aller Strapazen durchzuhalten.

Aber warum überraschte Kim bislang eigentlich nur Maurice mit einer solchen Geste? "Es hat sich bisher nicht wieder so ein Moment aufgetan – und außerdem bedeutet es ja nicht, wenn einer so etwas bekommt, dass alle anderen auch so etwas bekommen müssen", begründete der Prinz.

